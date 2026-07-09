Рособрнадзор разработает модель устного экзамена по истории

Рособрнадзор разрабатывает модель проведения обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников, заявил Новости глава ведомства Анзор Музаев.

«Принято решение, что в девятых классах будет обязательно устный экзамен по истории, и он стартует с 2028 года. Сейчас отрабатываются модели проведения такого экзамена», — сказал Музаев в интервью РИА Новости.

Музаев подчеркнул, что ведомство планирует с каждый годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников.

Как объясняли в Минпросвещения, новый экзамен станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Цель — определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов.

Появится «углубленная» версия единого учебника истории



В ведомстве поясняли, что испытание поможет развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать отношение к тем или иным событиям и личностям.