«Углубленная» версия единого учебника истории появится в России для тех, кто хотел бы изучать предмет на углубленном уровне, сообщил ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов.

Авторам единого учебника истории «стало очевидно, что необходима и более фундаментальная линейка учебников для тех, кто хотел бы в старших классах изучать историю на углубленном уровне», сказал Кононов в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что «надо учитывать объективные реалии: в одном классе зачастую собраны дети разных способностей, разного уровня заинтересованности — кто-то планирует стать гуманитарием, кто-то нет».

«Тем, кто хочет связать свою жизнь с гуманитарным образованием, историей, необходимо дать возможность углубленно изучать предмет»,— пояснил Кононов.

По его оценке, подготовка такого продвинутого учебника «займет два-три года». «Пока этот процесс находится в подготовительной фазе»,— добавил он.