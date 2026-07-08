Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях правительственные поправки, вводящие дополнительные требования для трудовых мигрантов.

Теперь за уровнем дохода трудовых мигрантов будут следить уполномоченные ведомства, и мигранты должны будут содержать себя и проживающих в России членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.

В случае нарушения иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, и они должны будут вместе с родственниками покинуть Россию.

Дети мигрантов смогут оставаться в России только на срок действия разрешения на работу родителя и при условии оплаты авансового платежа по НДФЛ. По достижении 18 лет дети мигрантов должны будут покинуть страну либо подать заявление на патент.

С 2024 года Думой принято 30 федеральных законов в сфере регулировании миграции, из которых 21 был инициирован депутатами.