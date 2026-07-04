Адам Кадыров получил медаль от ГИБДД

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров получил новую медаль — «90 лет ГИБДД МВД России», сообщил глава республики в телеграм-канале. Сам он получил такую же награду.

«Мне было приятно получить памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Этой же медалью награжден и помощник главы ЧР, секретарь Совета Безопасности ЧР Адам Кадыров», — написал Кадыров.

Адаму Кадырову 18 лет, он занимает пост секретаря Совета Безопасности республики. Дважды удостоен звания Героя Чеченской республики, он имеет десятки наград республиканских, ведомственных, общественных, а также присвоенных главами различных регионов России.

Недавно в Сети появилось видео, на котором Адам грубо нарушает правила дорожного движения: выезжает на встречную полосу и значительно превышает разрешенную скорость.