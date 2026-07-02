Казахстан заявил о готовности к поставкам ГСМ в Россию

Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Россию, сообщило Министерство энергетики республики.

«В случае поступления официальных обращений от правительства России о приобретении автомобильного топлива Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ на взаимовыгодных коммерческих условиях», — говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что заключение международных соглашений и коммерческих контрактов в сфере поставок нефтепродуктов возможно исключительно при наличии свободного ресурсного потенциала. Безусловным приоритетом ведомство назвало полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны.

Российские власти объяснили перебои с топливом



«Экспортные поставки могут осуществляться только при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана», — говорится в сообщении.