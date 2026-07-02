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Казахстан заявил о готовности к поставкам ГСМ в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Железнодорожные цистерны
Фото: Ural-66 / CC0

Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Россию, сообщило Министерство энергетики республики.

«В случае поступления официальных обращений от правительства России о приобретении автомобильного топлива Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ на взаимовыгодных коммерческих условиях», — говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что заключение международных соглашений и коммерческих контрактов в сфере поставок нефтепродуктов возможно исключительно при наличии свободного ресурсного потенциала. Безусловным приоритетом ведомство назвало полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны.

Российские власти объяснили перебои с топливом

«Экспортные поставки могут осуществляться только при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана», — говорится в сообщении.

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Топ комментариев

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...

_ASUS__

до последнего украинца само собой

pepelmetal

Правильно, украина опустела пока всего в 2 раза🤣