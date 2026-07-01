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Российские власти объяснили перебои с топливом

Источник:
«Интерфакс»
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АЗС
Фото: © Sibnet.ru

Перебои на топливном рынке в основном связаны с изменениями в логистике, они быстро устраняются, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Сейчас у нас на внутреннем рынке случаются отдельные дефициты и перебои на отдельных заправках, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются», — цитирует «Интерфакс» Новака.

По его словам, в России накоплены запасы нефтепродуктов, которые сейчас используются для обеспечения внутреннего рынка.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель.

Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

urbasik

Это он нам показывает..Да мы такие и в любой момент предадим вас.

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...

_ASUS__

до последнего украинца само собой