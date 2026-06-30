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Путин попрощался с Сергеем Ивановым

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Кремль опубликовал фото прощания президента России Владимира Путина с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в траурном зале Московской Центральной клинической больницы.

Глава государства возложил букет алых роз, перевязанных черной атласной лентой, и подошел к гробу, чтобы попрощаться с усопшим, трижды перекрестившись. Затем президент направился к семье Иванова и пообщался с близкими, сообщил с места корреспондент ТАСС.

Глава государства, несмотря на плотный график, не менее 20 минут провел у гроба покойного, с которым долгие годы работал лично.

Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. Окончил Краснознаменный институт КГБ СССР. Был кадровым разведчиком.

Пост главы Минобороны занимал в 2001–2007 годах, возглавлял администрацию президента в 2011–2016 годах. С 2016 по 2026 год был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 4 февраля Сергей Иванов ушел в отставку с этого поста.

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