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Чем на самом деле был Тунгусский метеорит

Источник:
РИА Новости
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Место падения Тунгусского метеорита
Место падения Тунгусского метеорита
Фото: Leonid Kulik, the expedition to the Tunguska event

Тунгусское космическое тело, упавшее на сибирскую тайгу 118 лет назад, было не метеоритом, а фрагментом ядра кометы, рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.

В мире существует более ста гипотез, объясняющих Тунгусский феномен. «По основной гипотезе ученых, Тунгусское космическое тело не было метеоритом, к Земле приблизился и взрывообразно испарился в ее атмосфере фрагмент ледяного ядра кометы», — рассказал РИА Новости Язев.

Он пояснил, что метеоритом астрономы называют небесное тело, которое упало на землю. Пока оно летит, его следует называть астероидом. Астероид в основе своей — это камень или камень с металлом. Комета же состоит главным образом изо льда.

«Поиски осколков Тунгусского метеорита, как известно, ни к чему не привели. Осколок ядра кометы — ледяная глыба — при скорости падения не менее 20 километров в секунду прогрелся до многих тысяч градусов и на высоте пять-десять километров от поверхности Земли превратился в раскаленный пар», — пояснил профессор.

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Международный день астероида, или День метеорита, отмечается ежегодно 30 июня. Именно в этот день в 1908 году на территории Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска произошла масштабная катастрофа — с Землей столкнулся Тунгусский метеорит.

По подсчетам ученых, Тунгусское космическое тело высвободило энергию, равную взрыву мощностью 10-15 мегатонн тротила, что сравнимо со взрывом примерно тысячи бомб, подобных той, которую американцы сбросили на Хиросиму.

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