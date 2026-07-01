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Два новых вида страхования появились в России

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Два новых вида страхования жизни появились в России — с объявленной и расчетной доходностью. Соответствующий закон вступил в силу 1 июля. 

При страховании жизни с объявленной доходностью выплачивается инвестиционный доход, размер которого определяется без привязки к каким‑либо активам, говорится в пояснительной записке.

С помощью этого финансового инструмента можно накопить определенную сумму к определенному сроку: на совершеннолетие ребенка, на обучение, свадьбу, крупную покупку, отпуск.

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При страховании с расчетной доходностью кроме страховой суммы выплачивается инвестиционный доход, который рассчитывается по формуле, указанной в договоре, и размер которого зависит от доходности по конкретному активу.

Доступ к такой возможности будет только у квалифицированных инвесторов по причине относительной рискованности подобного страхования.

Новые виды страхования позволят привлечь больше «длинных денег» в экономику страны и придать импульс финансовому рынку, отметили авторы законопроекта.

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Топ комментариев

urbasik

Это он нам показывает..Да мы такие и в любой момент предадим вас.

_ASUS__

до последнего украинца само собой

pepelmetal

Правильно, украина опустела пока всего в 2 раза🤣

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...