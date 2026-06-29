Иркутская область ввела особый режим из-за дефицита бензина

Режим повышенной готовности из-за нехватки автомобильного топлива на заправках введен в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Полицейские проследят за недопущением бензина в канистры и другие емкости.
Все АЗС, работающие в области, теперь обязаны установить
лимит отпуска топлива: не более 50 литров в сутки на одну заправку одного
автомобиля. Кроме того, временно запрещается покупать бензин и дизель в
канистры — заливать топливо разрешается только непосредственно в баки транспортных
средств, написал Кобзев в телеграм-канале.
Ограничения не распространяются на технику МЧС, кареты
скорой медицинской помощи, транспорт коммунальщиков и сельскохозяйственную
технику. Предприятиям и организациям, чьи функции не связаны с
жизнеобеспечением, рекомендовано отправить как можно больше работников на
дистанционный режим.
Полиции Кобзев поручил патрулирование АЗС, чтобы не допустить
нарушение общественного порядка в очередях и предотвращать факты незаконной
торговли топливом — например, продажу бензина канистрами.
«Ситуация с топливом в городе остается напряженной. Мы
видим, что почти каждый водитель пытается купить бензин про запас, тем самым в
три раза замедляя продвижение очереди», — заместитель мэра Иркутска — председатель комитета городского
обустройства Сергей Гаврин.