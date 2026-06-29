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Иркутская область ввела особый режим из-за дефицита бензина

Источник:
Sibnet.ru
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Очередь на АЗС в Иркутске
Фото: © мэрия Иркутска

Режим повышенной готовности из-за нехватки автомобильного топлива на заправках введен в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Полицейские проследят за недопущением бензина в канистры и другие емкости.

Все АЗС, работающие в области, теперь обязаны установить лимит отпуска топлива: не более 50 литров в сутки на одну заправку одного автомобиля. Кроме того, временно запрещается покупать бензин и дизель в канистры — заливать топливо разрешается только непосредственно в баки транспортных средств, написал Кобзев в телеграм-канале.

Ограничения не распространяются на технику МЧС, кареты скорой медицинской помощи, транспорт коммунальщиков и сельскохозяйственную технику. Предприятиям и организациям, чьи функции не связаны с жизнеобеспечением, рекомендовано отправить как можно больше работников на дистанционный режим.

Полиции Кобзев поручил патрулирование АЗС, чтобы не допустить нарушение общественного порядка в очередях и предотвращать факты незаконной торговли топливом — например, продажу бензина канистрами.

«Ситуация с топливом в городе остается напряженной. Мы видим, что почти каждый водитель пытается купить бензин про запас, тем самым в три раза замедляя продвижение очереди», — заместитель мэра  Иркутска — председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин.


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