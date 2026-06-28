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Ученые сочли смех ключом к изучению эволюции речи

Источник:
Popular Science
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Дети смеются
Фото: © Magnific.com/

Предки современных людей и человекообразных обезьян начали смеяться как минимум 15 миллионов лет назад, к такому выводу пришли ученые Университета Уорика.

Исследователи проанализировали записи четырех орангутанов, пяти горилл, четырех шимпанзе, трех бонобо и четырех людей. Они выявили единую закономерность в 14 последовательностях смеха: все шесть видов смеются с равномерными ритмичными интервалами между звуками.

«Сравнивая смех разных видов, мы можем увидеть, что основная ритмическая структура осталась неизменной со времен нашего последнего общего предка», — приводит журнал Popular Science слова приматолога, доктор Кьяра Де Грегорио.

Такая базовая структура, по мнению экспертов, присутствовала у общего предка всех гоминидов, жившего 15 миллионов лет назад. Несмотря на миллионы лет эволюции, этот ритмический рисунок сохранился у всех ныне живущих человекообразных обезьян, говорится в отчете ученых.

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Но человеческий смех претерпел изменения: он стал быстрее, вариативнее и обрел сложный контроль в зависимости от контекста. Люди — единственные среди гоминидов, кто способен осознанно управлять процессом в зависимости от ситуации, отличая вежливый смех на встрече от непроизвольной реакции на щекотку.

Ученые рассматривают подобный сложный вокальный контроль как фундаментальный строительный элемент речи. Поскольку смех имеет глубокие эволюционные корни, он является одним из наиболее доступных способов изучения процесса трансформации голоса в ходе развития человечества.

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