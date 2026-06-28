Губернатор Приангарья разберется с ценами на бензин

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил правоохранительным органам разобраться с перепродажей топлива в регионе по завышенным ценам.

Иркутской области есть «некоторые предприимчивые граждане», которые закупают топливо, чтобы затем перепродать его по завышенной цене, написал Кобзев в своем телеграм-канале.

«Это недопустимо! Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы», — заявил губернатор.

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Кобзев назвал ситуацию на топливном рынке региона непростой. Он выразил надежду, что в течение двух недель местные власти смогут снизить ажиотаж, вызванный недостаточной отгрузкой топлива на АЗС.

Оперативные службы, по его словам, обслуживаются топливом отдельно. «Это сделано для обеспечения бесперебойной работы экстренных служб, служб жизнеобеспечения и для разгрузки АЗС», — объяснил губернатор.