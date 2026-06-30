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Почему женщины чаще видят цветные сны

Источник:
Sibnet.ru
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Почему женщины чаще видят цветные сны
Фото: Simone Artibani / CC BY 2.0
Способность видеть цветные сны напрямую связана с полом человека. Наблюдения ученых показали, что женщины видят красочные сновидения значительно чаще мужчин. 

Почему женские сны красочней

Исследователи выдвинули несколько гипотез различий. Одна из самых популярных — фактор цвета во сне определяется особенностями личности. Женщины в жизни чаще обращают внимание на внешние атрибуты, включая цвет и оттенки. Такая привычка переносится в мир сновидений.

Мозг ночью кодирует информацию с помощью тех же закономерностей, что использовались днем. Если человек привык фиксировать и определять взглядом цвета, мозг использует аналогичные маркеры при прорисовке образов во сне.

По другой гипотезе, все дело в эмоциональности женщин. Известно, что красочные сновидения свойственны людям с развитым воображением и образным мышлением. За яркость снов отвечает правое полушарие мозга, у эмоциональных личностей его активность повышена.

С возрастом количество цветных снов снижается. Если до 23 лет красочные сны видят 66%, то к 50 годам этот показатель падает до 23%, а к 60 годам только 20% людей.

Гормоны и суперзрение

Есть и очевидная физиологическая причина различий в частоте красочных снов — женщины в целом различают больше тонких оттенков в бодрствовании из-за двойной X-хромосомы. Именно в ней находятся гены, отвечающие за создание колбочек сетчатки.

Более того, примерно у 12% женщин на сетчатке глаза одновременно формируются не три, а четыре типа цветовых колбочек. Четвертый тип улавливает тончайшие нюансы между красным и зеленым — в районе оранжевого спектра.

В дополнение ко всему женский организм активно вырабатывает эстроген — этот гормон усиливает активность зрительной коры головного мозга во время фазы быстрого сна. Мозг начинает «грезить» гораздо четче, что напрямую влияет на насыщенность и детализацию сна.

Психологические (эмоциональность, повышенное внимание к деталям) и физиологические факторы (особенности зрения, гормональный фон) в совокупности приводят к тому, что цветные сны намного чаще посещают именно женщин. 

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