Антироссийские санкции оказались лишенными юридической силы

Европейские санкции против России не имеют обязательной юридической силы в международном праве, признал спецпосланник ЕС Дэвид О'Салливан.

Политик в интервью Kyiv Independent отметил, что поскольку антироссийские санкции со стороны Европейского союза не имеют мандата ООН, то и юридической силы в рамках международного права они также не имеют.

По его словам, сила европейских санкций базируется на широкой коалиции государств, которые поддерживают ограничительные меры, введенные ЕС. Для борьбы с обходом ограничений Евросоюз оказывает давление на третьи страны, уточнил О'Салливан.

«Я провел много времени в Центральной Азии, на Кавказе, в Турции, Сербии, ОАЭ и Юго-Восточной Азии», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул — несмотря на временное ослабление санкционного давления на Россию со стороны США и Великобритании в условиях энергетического кризиса, «политика санкций не изменится».