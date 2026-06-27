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Антироссийские санкции оказались лишенными юридической силы

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюз (Европарламент)
Фото: © European Parliament

Европейские санкции против России не имеют обязательной юридической силы в международном праве, признал спецпосланник ЕС Дэвид О'Салливан.

Политик в интервью Kyiv Independent отметил, что поскольку антироссийские санкции со стороны Европейского союза не имеют мандата ООН, то и юридической силы в рамках международного права они также не имеют.

По его словам, сила европейских санкций базируется на широкой коалиции государств, которые поддерживают ограничительные меры, введенные ЕС. Для борьбы с обходом ограничений Евросоюз оказывает давление на третьи страны, уточнил О'Салливан.

«Я провел много времени в Центральной Азии, на Кавказе, в Турции, Сербии, ОАЭ и Юго-Восточной Азии», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул — несмотря на временное ослабление санкционного давления на Россию со стороны США и Великобритании в условиях энергетического кризиса, «политика санкций не изменится».

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