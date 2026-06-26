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Глава Минтруда назвал самый востребованный возраст на рынке труда

Источник:
ТАСС
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Собеседование
Фото: © Magnific.com

Возрастная группа 40–45 лет считается самой эффективной и востребованной на рынке труда, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Почему мы сегодня говорим про 40–45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, сегодня является одной из самых востребованных на рынке труда», — сказал ТАСС министр.

Котяков добавил, что для таких соискателей существуют программы профессионального переобучения. Министр рассказал, что более чем по 200 профессиям можно бесплатно пройти программу. По большей части они занимают до 256 часов.

Банк России ранее сообщил, что уровень безработицы в стране остается на исторических минимумах, планы компаний по индексации зарплат в 2026 году снижаются, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

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Экономика #Рынок труда
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Топ комментариев

Алекс555

Силуанов говорит то не выросли,то если выросли не значительно.Враньё одно. Нельзя в правительстве долго...

rumatam

этим заявлениями власти все больше увеличивают число верящих ей............

Spectre32

Ага цена вообще не поднимается! Только почему-то каждый понедельник заправляешь всё меньше бензина на...

Алекс555

Сами виноваты в свою страну надо вкладывать ане в чужую.Хорошо если эти деньги барыг .