Глава Минтруда назвал самый востребованный возраст на рынке труда

Возрастная группа 40–45 лет считается самой эффективной и востребованной на рынке труда, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Почему мы сегодня говорим про 40–45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, сегодня является одной из самых востребованных на рынке труда», — сказал ТАСС министр.

Котяков добавил, что для таких соискателей существуют программы профессионального переобучения. Министр рассказал, что более чем по 200 профессиям можно бесплатно пройти программу. По большей части они занимают до 256 часов.



Банк России ранее сообщил, что уровень безработицы в стране остается на исторических минимумах, планы компаний по индексации зарплат в 2026 году снижаются, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.