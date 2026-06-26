Чем бензин «Евро-3» отличается от «Евро-5»

Нефтеперерабатывающим заводам в России временно разрешили производство и продажу автомобильного топлива экологического класса «Евро-3» вместо действующего стандарта «Евро-5». В чем разница и чем опасна такая заправка для современной машины?

Экологический класс топлива — это установленный законом стандарт качества, который показывает допустимое количество серы, ароматических углеводородов и других присадок в бензине и солярке. Чем выше класс, тем меньше ущерба топливо наносит экологии и двигателю.

В России экологический класс топлива варьируется от К2 до К5. По химическому составу и предельным нормам вредных веществ классы «К» полностью скопированы с европейских стандартов «Евро», поэтому разницы между ними нет.

Чем отличаются «Евро-3» и «Евро-5»

Ключевое отличие топлива «Евро-3» и «Евро-5» — в содержании серы. В бензине стандарта «Евро-5» этот показатель ограничен 10 миллиграммами на килограмм, тогда как «Евро-3» допускает до 150 миллиграммов, а в дизельном топливе — до 350 миллиграммов.

Также экологические классы ограничивают содержание в топливе канцерогенного бензола (в «Евро-3» — 5%, в «Евро-5» максимум 1%), ароматических углеводородов (42% против 35%), а кроме этого спиртов и эфиров, которые используются для повышения октанового числа.

Чем опасен сниженный экологический класс

Если автомобилю больше 15 лет, у него атмосферный двигатель с распределенным впрыском или карбюраторный мотор, то бензин «Евро-3» ему практически не навредит. Основными последствиями станут ускоренное старение масла и быстрый износ выхлопной системы.

Универсальное последствие заправок топливом «Евро-3» для любых машин — быстрое старение моторного масла. Кислоты, образующиеся при сгорании сернистого топлива, попадают в двигатель и быстрее расходуют защитные присадки.

Наиболее чувствительны к топливу сниженного экологического класса — современные автомобили, оснащенными бензиновыми двигателями с турбонаддувом, системой непосредственного впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором.

При регулярной заправке «Евро-3» первые проблемы у таких машин могут появиться через 10–20 тысяч километров пробега. В частности, пострадает катализатор — при сгорании сернистого топлива образуются агрессивные соединения, которые постепенно снижают его эффективность.

Систематическая работа на бензине «Евро-3» ускорит загрязнение форсунок и других компонентов системы впрыска. Также под прямым ударом окажутся кислородные датчики и сажевые фильтры.