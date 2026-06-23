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Путин объяснил атаки ВСУ на инфраструктуру

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Вооруженные силы Украины атакуют гражданскую инфраструктуру России в попытке «раскачать» общество, заявил президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Раскачать общество. При таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил», — отметил глава государства на встрече с выпускниками силовых вузов.

Ранее Путин заявил, что Украина увеличивает использование БПЛА самолетного типа для атак на Россию с целью нанести ущерб российской экономике и внести раскол в общество. При этом он подчеркнул, что «ничего не получится».

Он также отмечал, что армия России удерживает стратегическое преимущество и идет вперед «по всем направлениям», никакие обстрелы и беспилотные удары «эту ситуацию уже не поменяют».

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