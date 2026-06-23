Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России под прикрытием истребителей МиГ-31 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны России.

«В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил», — сказано в сообщении отметили в Минобороны.

Продолжительность полета составила около 16 часов, добавили в российском военном ведомстве.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств, подчеркнули в МО.

«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей», — отметили в Минобороны.