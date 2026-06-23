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Миг-31 прикрыли «стратеги» Ту-160 над Норвежским морем. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России под прикрытием истребителей МиГ-31 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны России.

«В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил», — сказано в сообщении отметили в Минобороны.

Продолжительность полета составила около 16 часов, добавили в российском военном ведомстве.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств, подчеркнули в МО.

«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей», — отметили в Минобороны.

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Топ комментариев

Невезучий

Львов пущай поляки забирают и восстанавливают.

-Керя-

Ну дефицит топлива а зачем цены поднимать? Он потом хлеб за 500р. будет покупать и удивляться.

-Керя-

Бонапартовой двууголки не хватает ему

andrei703333

Это кстати там где свои собственные НПЗ в регионе, а все потому что Москва и юг без горючки