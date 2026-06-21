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Возвращения Трампа к переговорам по Украине испугало Европу

Источник:
Politico
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Президенты США и Украины Дональд Трамп
Президенты США и Украины Дональд Трамп
Фото: The White House

Европа опасается возвращения американским лидером Дональдом Трампом контроля над переговорами о мире на Украине после завершения иранского кризиса, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Трамп ранее заявил, что после разрешения конфликта с Ираном Соединенные Штаты сфокусируются на урегулировании украинского кризиса.

«Европейские чиновники опасаются, что президент США, освободившись от необходимости ежедневно заниматься иранским кризисом, может попытаться вернуть контроль над мирными переговорами по Украине», — рассказал изданию один из источников.

По мнению европейцев, Трамп может оставить их в стороне от переговоров и сорвать «стратегию максимального давления на Россию» и поддержки Украины.

«Перспектива отправки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обратно в Москву разжигает чувство страха, что Трамп может захотеть вести переговоры без помощи Европы», — полагают источники.

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