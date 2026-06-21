Возвращения Трампа к переговорам по Украине испугало Европу

Европа опасается возвращения американским лидером Дональдом Трампом контроля над переговорами о мире на Украине после завершения иранского кризиса, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Трамп ранее заявил, что после разрешения конфликта с Ираном Соединенные Штаты сфокусируются на урегулировании украинского кризиса.

«Европейские чиновники опасаются, что президент США, освободившись от необходимости ежедневно заниматься иранским кризисом, может попытаться вернуть контроль над мирными переговорами по Украине», — рассказал изданию один из источников.

По мнению европейцев, Трамп может оставить их в стороне от переговоров и сорвать «стратегию максимального давления на Россию» и поддержки Украины.



«Перспектива отправки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обратно в Москву разжигает чувство страха, что Трамп может захотеть вести переговоры без помощи Европы», — полагают источники.