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Спецоперация на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп объявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

США после завершения войны с Ираном займутся урегулированием конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Теперь, когда мы закончили с Ираном, мы сфокусируемся на Украине», — сказал Трамп, общаясь с журналистами, трансляцию вел официальный YouTube-канал Белого дома.

Президент США назвал хорошими телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и отметил, что те открыты к миру.

«Думаю, мы можем поспособствовать урегулированию в этом направлении. Я действительно в это верю», — подчеркнул Трамп.

США и Иран достигли соглашения о завершении конфликта, меморандум собираются подписать 19 июня в Женеве.

Зеленский в начале июня говорил, что Украина находится «в очереди войн» США и в данный момент для Вашингтона главным вопросом является Иран.

Тема: Спецоперация на Украине
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korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится

olegsbeglov

Приехали, у кого там турбо с прямым впрыском? А эти мордовороты из нефтянников опять припрутся к властям...