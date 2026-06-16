Трамп объявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине

США после завершения войны с Ираном займутся урегулированием конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Теперь, когда мы закончили с Ираном, мы сфокусируемся на Украине», — сказал Трамп, общаясь с журналистами, трансляцию вел официальный YouTube-канал Белого дома.

Президент США назвал хорошими телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и отметил, что те открыты к миру.

«Думаю, мы можем поспособствовать урегулированию в этом направлении. Я действительно в это верю», — подчеркнул Трамп.

США и Иран достигли соглашения о завершении конфликта, меморандум собираются подписать 19 июня в Женеве.

Зеленский в начале июня говорил, что Украина находится «в очереди войн» США и в данный момент для Вашингтона главным вопросом является Иран.