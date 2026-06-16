Украинский дрон повредил Московский НПЗ

Украинский беспилотник повредил Московский нефтеперерабатывающий завод, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет», — написал Собянин в мессенджере «Макс».

В столичном главке МЧС рассказали, что пожар на территории предприятия локализовали, ситуация под контролем.



Собянин уточнил, что с начала суток средства ПВО сбили 60 дронов, летевших на город. В аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково временно вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.