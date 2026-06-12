Поздравление Медведева породило панику на Западе

Запад запаниковал после публикации сгенерированного искусственным интеллектом видеоролика зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева в День России.

На обнародованных кадрах Медведев уничтожает портреты лидеров ЕС через шредер для бумаги, пишет британская газета Daily Express. Автор материала отмечает, что подобное видео носит пугающий характер.

«Один из ближайших соратников Владимира Путина сегодня поделился в социальных сетях пугающим видеороликом, созданным с помощью искусственного интеллекта», — отмечается в статье.

На сгенерированных ИИ кадрах Медведев поочередно опускает фотографии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Британии Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в шредер, где они уничтожаются.

«Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!», — подписал видео российский политик.