Путин анонсировал важнейшее внутриполитическое событие

Намеченные на сентябрь выборы в Государственную думу станут важнейшим внутриполитическим событием для России, заявил президент РФ Владимир Путин

«В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны», — отметил Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Он обсудил с членами Совбеза РФ подготовку к выборам в Госдуму. «Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов», — сказал президент России.

На совещании выступил глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как повлияет проведение специальной военной операции (СВО) на политическую кампанию, напомнил слова Путина о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной.