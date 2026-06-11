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Путин анонсировал важнейшее внутриполитическое событие

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Намеченные на сентябрь выборы в Государственную думу станут важнейшим внутриполитическим событием для России, заявил президент РФ Владимир Путин

«В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны», — отметил Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Он обсудил с членами Совбеза РФ подготовку к выборам в Госдуму. «Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов», — сказал президент России.

На совещании выступил глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как повлияет проведение специальной военной операции (СВО) на политическую кампанию, напомнил слова Путина о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной.

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Топ комментариев

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

mosquito__2010

англичанка как всегда гадит русским теперь и руками украинских нацистов. нацистская германия тоже пыталась...

pepelmetal

Так в 2014 провели, о выходе из психушки