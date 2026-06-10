НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Международная космическая станция удалилась от Земли

Источник:
Sibnet.ru
300 0

Орбиту Международной космической станции подняли на 1,6 километра, станция в настоящее время находится на высоте 419 километров над поверхностью Земли, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Фото: © NASA

Коррекцию орбиты провел грузовой корабль «Прогресс МС-34». Его двигатели проработали 495 секунд, выдав импульс величиной 0,91 м/с. После этого средняя высота орбиты станции увеличилась.

Подобные операции регулярно проводятся для поддержания нужных параметров орбиты и компенсации ее естественного снижения из-за сопротивления атмосферы. На этот раз корректировка выполнена для будущего прибытия корабля «Союз МС-29».

Запуск «Союза МС-29» с космодрома Байконур запланирован на 14 июля. В основной экипаж вошли Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон, который отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах.

Тема: Человек и космос
Удивительное «танцующее» сияние сняли из космоса. ВИДЕО
Предсказан приход магнитной бури планетарного масштаба
Магнитная буря завершилась на Земле
Объект 3I/ATLAS проверили на признаки инопланетных технологий
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Почему советские поезда были зелеными
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Кремль сообщил о закрытых контактах с Украиной
Симоньян задали вопрос, зачем она увела мужика из семьи
Обсуждение (0)
Картина дня
Последствия удара по зданию панорамы «Оборона Севастополя»
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
Спецпредставитель Путина обратился к инопланетянам
Армия Россия (дрон, беспилотник)
Беспилотную опасность впервые объявляли в Омске
Армрестлинг
Украинских спортсменов оштрафовали за отказ слушать гимн России
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

mosquito__2010

англичанка как всегда гадит русским теперь и руками украинских нацистов. нацистская германия тоже пыталась...