Международная космическая станция удалилась от Земли

Орбиту Международной космической станции подняли на 1,6 километра, станция в настоящее время находится на высоте 419 километров над поверхностью Земли, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

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Коррекцию орбиты провел грузовой корабль «Прогресс МС-34». Его двигатели проработали 495 секунд, выдав импульс величиной 0,91 м/с. После этого средняя высота орбиты станции увеличилась.

Подобные операции регулярно проводятся для поддержания нужных параметров орбиты и компенсации ее естественного снижения из-за сопротивления атмосферы. На этот раз корректировка выполнена для будущего прибытия корабля «Союз МС-29».

Запуск «Союза МС-29» с космодрома Байконур запланирован на 14 июля. В основной экипаж вошли Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон, который отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах.