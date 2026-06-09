НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Небензя назвал письмо Зеленского «неуклюжей провокацией»

Источник:
РБК
271 0
Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя
Фото: © ООН

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину является «неуклюжей провокацией», а не мирной инициативой, заявил на заседании Совбеза ООН по Украине постпред России при Василий Небензя.

«Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта», — приводит РБК заявление Небензи.

Он отметил, что. Дипломат добавил, что, «прежде чем писать подобные так называемые открытые письма», Зеленский должен отменить указ, запрещающий ему вести переговоры с президентом России.

Зеленский ранее опубликовал открытое письмо Путину. В письме украинский лидер предложил начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта. На следующий день Путин заявил, что «не видит смысла» во встрече, и указал на то, что письмо содержит «элементы хамства».

Еще по теме
Трамп пообещал в течение двух недель «полную победу» над Ираном
Явлинский предрек ядерный конфликт с Европой «в первые дни»
Зеленский разослал «письмо» Путину по всему миру
Кораблям ЕС разрешили задерживать танкеры с российской нефтью
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Самое популярное
Почему советские поезда были зелеными
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Коварный котенок-акробат родился в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Кремль сообщил о закрытых контактах с Украиной
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

volodey19760802

Когда уже отменят это недоразумение...???

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

urbasik

Как только продажи пойдут за рубли или бартер,а на за виртуальные баксы.Так всё наладится.