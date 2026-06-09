Небензя назвал письмо Зеленского «неуклюжей провокацией»

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину является «неуклюжей провокацией», а не мирной инициативой, заявил на заседании Совбеза ООН по Украине постпред России при Василий Небензя.

«Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта», — приводит РБК заявление Небензи.

Он отметил, что. Дипломат добавил, что, «прежде чем писать подобные так называемые открытые письма», Зеленский должен отменить указ, запрещающий ему вести переговоры с президентом России.



Зеленский ранее опубликовал открытое письмо Путину. В письме украинский лидер предложил начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта. На следующий день Путин заявил, что «не видит смысла» во встрече, и указал на то, что письмо содержит «элементы хамства».