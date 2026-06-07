Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы походить на Рэмбо, но у него это не получается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ отметил, что попытки Зеленского все изображать главного героя фильма «Рэмбо: первая кровь» не всегда уместны. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за работу над манерами главы киевского режима.

«Зеленский не напоминает Рэмбо, он хочет, но не напоминает», — сказал Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

По его словам, Зеленский мог найти другой способ передать письмо Путину, а не делать это публично.

Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, но в конце предложил начать прямой двусторонний.



Путин указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.