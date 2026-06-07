НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков рассказал, как Зеленский строит из себя Рэмбо

Источник:
Sibnet.ru
180 1
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы походить на Рэмбо, но у него это не получается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ отметил, что попытки Зеленского все изображать главного героя фильма «Рэмбо: первая кровь» не всегда уместны. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за работу над манерами главы киевского режима.

«Зеленский не напоминает Рэмбо, он хочет, но не напоминает», — сказал Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

По его словам, Зеленский мог найти другой способ передать письмо Путину, а не делать это публично.

Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, но в конце предложил начать прямой двусторонний.

Путин указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.

Еще по теме
Пашинян проголосовал и сделал заявление о России
Минюст США заявил о праве Трампа снести статую Свободы
Захарова ответила на слухи о возможной отставке Лаврова
Китай объявил о проведении спецоперации близ Тайваня
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft
Кремль отреагировал на удар Украины по Санкт-Петербургу
Вспышка высочайшего класса зафиксирована на Солнце
Изменится порядок оплаты отопления
Обсуждение (1)
Картина дня
Президент Украины Владимир Зеленский
Песков рассказал, как Зеленский строит из себя Рэмбо
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян проголосовал и сделал заявление о России
Глава МИД России Сергей Лавров
Захарова ответила на слухи о возможной отставке Лаврова
Шведский танк STRV-103
Российские войска уничтожили редкий танк STRV‑103
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ded-09

Стоит посмотреть на стоимость авто на внутреннем рынке Китая. Где даже более оснащённые модели стоят...

Удавиков

Минфин РФ с 5 июня по 6 июля купит иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на сумму 208,2...

Maniac.

Фигасе, какой молодец!!! А вклады ФНБ, которые зарубежом, на сколько СУВЕРЕННЫ?На которые запад СВУ финансируют?

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!