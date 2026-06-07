Средняя зарплата больше 200 тысяч рублей отмечена в пяти отраслях

Работники пяти отраслей экономики получают в России среднюю заработную плату в размере более 200 тысяч рублей, следует из данных Росстата.

Средняя зарплата в 226 тысяч рублей зафиксированы в сфере добычи нефти и газа, а также в области информации и связи, в производстве табачных изделий — 218 тысяч рублей, приводит ТАСС статистику.

В отрасли воздушного и космического транспорта зафиксирована в размере 223 тысяч рублей, финансовой и страховой сферах — 314 тысяч рублей.

При этом средний размер заработной платы в России в марте 2026 года составляет 112 654 рубля.