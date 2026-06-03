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Вспышка высочайшего класса зафиксирована на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Вспышка высочайшего класса X произошла на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Событие в активной области 4455 было подтверждено как вспышка класса X1.0, отмечается в сообщении. Это уже третья подряд сильная вспышка на фоне утренних событий уровней M9.3 и M7.7 с выбросами плазмы.

Сейчас оба утренних выброса плазмы уже идут к Земле. По оценке специалистов, из-за небольшого интервала между вспышками облака могут по пути слиться в одно более крупное облако с двумя ядрами.

Такой сценарий увеличивает вероятность более заметного воздействия на магнитосферу планеты. Согласно текущим расчетам, двойной удар по Земле ожидается в ночь с четверга на пятницу, прогнозируется магнитная буря уровня G3–G4.

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