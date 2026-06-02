Глава NASA прокомментировал катастрофы НЛО

NASA не располагает документальными свидетельствами о разбившихся инопланетных кораблях или погибших инопланетянах, заявил глава американского космического ведомства Джаред Айзекман.

Чиновника попросили прокомментировать возможные контакты человечества с внеземной жизнью и рассказать о материалах, которые американские власти намерены рассекретить в рамках темы НЛО, на форуме CNBC CEO Council Summit в Вашингтоне.

Айзекман подтвердил, что ведомство располагает файлами о неопознанных аномальных явлениях, они будут опубликованы по решению президента Дональда Трампа, который ранее поручил профильным ведомствам обнародовать соответствующие архивы.

«Но у меня нет никаких данных о разбившихся кораблях или телах инопланетян»,— отметил глава NASA, комментируя постепенное рассекречивание архивных досье агентства, касающихся подобных явлений.