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Начали жарко: каким будет лето в Западной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Люди в шортах
Фото: © Sibnet.ru
Начало лета радует жителей регионов Западной Сибири, переживших температурные американские горки мая. В начале июня будет аномально жарко, а что же дальше? Предварительный прогноз озвучила начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Штормовое предупреждение о нехарактерно жаркой погоде действует в западных районах Новосибирской области и Алтайском крае по 6 июня. Возможно, оно сохранится на следующей неделе и охватит большее количество населенных пунктов.

«Это означает, что не менее пяти дней в одном населенном пункте максимальная температура воздуха составит 30 градусов и выше», — отметила Лапчик на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Первая декада июня в Западной Сибири будет на 1-2 градуса выше нормы климатической нормы (среднесуточные 18-20 градусов Цельсия), в пределах нормы — на востоке Новосибирской области, около и ниже нормы — в Кемеровской области.

В целом июнь порадует теплом: близкие к климатической норме температуры ожидают по востоку Новосибирской области, в Алтайском крае и Республике Алтай, Кемеровской области. Выше нормы на 1-2 градуса предполагают в западной части Новосибирской области и в Томской области.

Прогноз погоды на июль, август и сентябрь

По словам Лапчик, с 2000-х годов в Новосибирской области увеличилась частота теплых июней и августов, а июли стали холодными. В 1960-1980-е годы было наоборот — июль оправдывал название «макушки лета».

Прогнозы погоды на июль и август носят предварительный характер и еще будут корректироваться, напомнила синоптик.

Июль на территории юга Западной Сибири прогнозируют в пределах нормы, а это среднесуточные 19-21 градус. Температура в юго-восточных районах Томской области и восток Кемеровской области — чуть ниже нормы.

Количество осадков больше нормы в июле возможно на западе Новосибирской, востоке Томской и севере Кемеровской областей.

Пока метеорологи говорят о теплом августе — на 1-1,5 градуса выше нормы (16-18 градусов), количество осадков в пределах нормы. Сентябрь — умеренно теплый, по северо-западу Новосибирской и Томской областей выше нормы. Дефицит осадков возможен на юго-востоке Новосибирской области и Алтайском крае.

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Жизнь #Погода #Новосибирск #Кузбасс #Алтайский край #Республика Алтай
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