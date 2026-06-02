ФСБ вскрыла атаку на телефоны российских чиновников

Федеральная служба безопасности выявила масштабную схему внедрения иностранными спецслужбами шпионских программ в мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения, направленная на получение чувствительной информации», — сообщили в ЦОС.

В ведомстве уточнили, что речь идет о программном обеспечении, которое применялось для несанкционированного снятия данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акуcтического и видеоконтроля пространства рядом с устройствами.



По данным ФСБ, представители иностранных спецслужб использовали технические возможности крупных международных IT-корпораций и средства мобильной связи для скрытого получения различной информации с устройств объектов кибератаки.