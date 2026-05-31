Побережье Черного моря в Турции окрасилось в коричневый цвет

Цвет воды в отдельных районах турецкого побережья Черного моря стал коричневым после сильных дождей в провинции Гиресун.

«После проливных дождей грязная вода, принесенная ручьями, изменила цвет моря в прибрежных районах», — приводит РИА Новости сообщение телеканала Habertürk.

По его данным, изменение цвета воды наблюдалось в районах впадения в Черное море рек Батлама и Аксу. После сильных осадков потоки вынесли в море большое количество ила и грунта.

Как отмечает канал, необычный цвет воды был зафиксирован с воздуха с помощью беспилотника.