Игра Escape from Tarkov получила карту «Ледокол»

Разработчики российской студии Battlestate Games выпустили патч 1.0.5.0 для своего эвакуационного шутера Escape from Tarkov. В игру добавлена новая карта для PvE-сражений — «Ледокол».

«Ледокол» — уникальная локация с новым боссом, доступная во всех режимах. Она подходит как для одиночного прохождения, так и для командной игры до трех человек. Чтобы найти судно, игрокам предстоит пройти специальный квест.

Также с выходом апдейта в Escape from Tarkov появилась механика поиска предметов в рейде, необходимых для выполнения заданий. Добавлены дополнительные уведомления при взаимодействии с зонами выхода.

В настройках графики заработала экспериментальная опция переноса нагрузки от некоторых источников света с центрального процессора на видеокарту. Улучшенная система анимаций снижает потребление ресурсов ПК.

Официальный релиз Escape from Tarkov состоялся 15 ноября 2025 года после восьми лет бета-тестирования. Игра вошла в Зал Славы видеоигровой индустрии России.

