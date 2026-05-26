Новосибирские рыбаки начали ставить рекорды

Сезон летней рыбалки начался в Новосибирской области, и уже есть первые рекордные уловы — пенсионер вытащил девятикилограммового сазана.

Крупного сазана поймал 73-летний Арсентий Белоусов в Оби, когда рыбачил в Искитимском районе, рассказал НГС его внук Георгий Наумов.

Фото: © предоставлено Георгием Наумовым

Пенсионер только сфотографировался с трофеем, а затем отпустил в реку. По словам местных жителей, такие крупные рыбы в этом районе — редкость.

Сазан, или обыкновенный карп — распространенная рыба. Обычный вес — от 1,5 до шести килограммов. Очень редко попадаются особи в 30-45 килограммов. В 2020 году жительница Новосибирска выловила сазана весом более 18 килограммов.

Новосибирец поймал щуку размером с человека →