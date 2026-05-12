Песков объяснил слова Путина о завершении конфликта на Украине

Багаж наработок в рамках мирного процесса по Украине позволяет говорить о том, что конфликт близится к завершению, но пока говорить о какой-то конкретике не приходится, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что украинский конфликт близится к завершению.

«Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов», — приводит РБК слова Пескова.

Он отметил, что объявленное Россией перемирие ко Дню Победы завершилось, и военная операция продолжается.

«Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим и [президент Украины Владимир] Зеленский, возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения. Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно», — пояснил пресс-секретарь.



Песков также напомнил о словах Путина, что он будет готов встретиться с Зеленским в Москве в любой момент для переговоров, а также в любой другой точке мира, но только для подписания финальных договоренностей.