Песков объяснил слова Путина о завершении конфликта на Украине

РБК
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Багаж наработок в рамках мирного процесса по Украине позволяет говорить о том, что конфликт близится к завершению, но пока говорить о какой-то конкретике не приходится, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что украинский конфликт близится к завершению.

«Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов», — приводит РБК слова Пескова.

Он отметил, что объявленное Россией перемирие ко Дню Победы завершилось, и военная операция продолжается.

«Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим и [президент Украины Владимир] Зеленский, возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения. Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно», — пояснил пресс-секретарь.

Песков также напомнил о словах Путина, что он будет готов встретиться с Зеленским в Москве в любой момент для переговоров, а также в любой другой точке мира, но только для подписания финальных договоренностей.

andrei703333

Давно пора, задрали уже с этой войной

corrector

норм демография только в тех странах, где сохранился патриархат в той или иной мере, там где бабы...

andrei703333

Не удивительно, хохлов понаехавших в Сибирь и готовых продаться достаточно

Antares

"Мастера" по переклеиванию шильдиков. "...Новый российский премиальный бренд...", хоть бы постеснялись...