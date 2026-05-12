Сбербанк запустил детские аккаунты «Сбер ID»

Сбербанк запустил безопасные учетные записи для детей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Теперь дети от шести до 13 лет теперь могут пользоваться цифровыми сервисами с учетом своего возраста. Родители могут настроить доступ через приложение «Сбербанк Онлайн», отмечается в сообщении.

Ребенок сможет слушать музыку, составлять плейлисты, заказывать перекусы с быстрой доставкой, изучать школьные предметы и иностранные языки, а также развивать цифровые навыки и основы искусственного интеллекта.

Для подключения детского «Сбер ID» необходимо установить приложение «СберKids», добавить детскую «СберКарту» и активировать аккаунт в разделе «Близкие» приложения «Сбербанк Онлайн».