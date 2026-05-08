Пентагон рассекретил архивные данные об НЛО

Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Пентагон впервые опубликовал архивные данные о неопознанных летающих объектах (НЛО), американское министерство уведомило об этом в соцсети X.

Файлы обнародованы в рамках президентской программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters, отмечается в сообщении. Она была утверждена Дональдом Трампом. Ранее данные никогда не публиковались.

На сайте ведомства были размещены более 162 файлов, в том числе фото, видео и текстовые документы с разведданными и досье ФБР, включающими показания очевидцев, гражданских лиц, военных и астронавтов NASA.

Публикация данных будет продолжена, отмечается в сообщении. Программа направлена на повышение прозрачности в отношении информации о неопознанных летающих объектах.

