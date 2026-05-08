Кремль объявил имена иностранных лидеров на параде Победы в Москве

Кремль опубликовал список иностранных гостей на параде Победы в Москве 9 мая 2026 года — это лидеры семи государств.

Во время парада на Красной площади будут присутствовать президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.

Также Москву прибудут президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба и руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном.

«В этом году мы специальных приглашений не рассылали, но некоторые иностранные деятели заявили о желании посетить Москву в эти торжественные дни и участвовать вместе с нашим руководством в соответствующих мероприятиях 9 мая», — сказал помощник президента Юрий Ушаков.

В 9:45 состоится официальная церемония встречи с президентом России, после чего делегации проследуют на Красную площадь на парад Победы.

После парада Путин вместе с зарубежными лидерами и ветеранами возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Затем в Кремле пройдет торжественный прием от имени президента России.

Также на 9 мая запланирован ряд двусторонних переговоров Путина с зарубежными гостями. В частности, ожидаются встречи с Фицо, султаном Ибрагимом, президентом Лаоса, руководством Республики Сербской, а также представителями Абхазии и Южной Осетии.