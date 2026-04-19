Как наказать шумные компании во дворе

Шумным компаниям, нарушающим ночью покой горожан, грозит штраф в размере от 2 тысяч рублей и арест на срок до 15 суток, рассказала юрист Алла Георгиева.

Для привлечения шумной компании к ответственности юрист посоветовала вызвать полицейских, чтобы они составили протокол.

«Но пока их нет, есть смысл самостоятельно зафиксировать нарушение: снять происходящее во дворе на фото, видео и при возможности заручиться поддержкой свидетелей», — приводит «Москва 24» совет Георгиевой.

Российские регионы самостоятельно устанавливают периоды тишины. Как правило, запрет на шум действует с 23.00 до 07.00. За нарушение режима граждан могут наказать штрафом от 1 до 2 тысяч рублей, должностных лиц — от 4 до 8 тысяч, юридических лиц — от 40 до 80 тысяч.



Если нарушители будут ругаться матом, оскорблять прохожих или портить имущество во дворе дома, их могут наказать по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ). Так, им будет грозить штраф на сумму от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток.