Россия нашла способ ослабить ПВО Украины с помощью «Искандеров»

Эффективность противовоздушной обороны (ПВО) Украины падает из-за применения ракет российского оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», пишет американское издание Military Watch Magazine со ссылкой на экспертов.

«Украинская противовоздушная оборона все сильнее ослабевает», — говорится в материале.

Как отмечает издание, на Западе старались показать, что мощность российских ракетных комплексов гораздо ниже, чем есть на самом деле.

В реальных условиях видно, что американские системы ПВО не могут обеспечить эффективную защиту от «Искандеров», отметили эксперты MWM.