НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Определен самый некурящий регион России

Источник:
РИА Новости
258 0
Город Грозный
Фото: Simba16 / CC BY-SA 4.0

Чеченская Республика стала самым некурящим регионом России, следует из данных Министерства здравоохранения России.

В феврале 2026 года процент курящих в Чечне составил 0,62. Также в лидерах оказались Запорожская область и Краснодарский край, где распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше составила 4,35% и 4,63% соответственно, приводит РИА Новости данные Минздрава.

Кроме того, в список самых некурящих регионов России вошли Республики Ингушетия и Дагестан, а также город Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что Госдума на одном из ближайших пленарных заседаний во втором чтении рассмотрит законопроект о введении специальных штрафов за курение в школах.


Еще по теме
Минздрав увеличил сроки записи к врачу на «Госуслугах»
Противников прививок пересчитают в России
Эти продукты провоцируют аллергию на пыльцу
Врачи в Кузбассе запустили сердце через 71 минуту после остановки
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Обсуждение (0)
Картина дня
Премьер Словакии Роберт Фицо
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
США получат от Ирана «ядерную пыль»
Виктория Боня
Виктория Боня расплакалась после слов Пескова
Флаг России
Россия осталась четвертой экономикой мира
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
42
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
31
Эрдоган пригрозил Израилю войной
30
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
28
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
26
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 