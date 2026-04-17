Определен самый некурящий регион России

Чеченская Республика стала самым некурящим регионом России, следует из данных Министерства здравоохранения России.

В феврале 2026 года процент курящих в Чечне составил 0,62. Также в лидерах оказались Запорожская область и Краснодарский край, где распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше составила 4,35% и 4,63% соответственно, приводит РИА Новости данные Минздрава.

Кроме того, в список самых некурящих регионов России вошли Республики Ингушетия и Дагестан, а также город Санкт-Петербург.



Ранее стало известно, что Госдума на одном из ближайших пленарных заседаний во втором чтении рассмотрит законопроект о введении специальных штрафов за курение в школах.