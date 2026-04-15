Госдума введет спецштрафы за курение в школе

Депутаты Госдумы на одном из ближайших пленарных заседаний во втором чтении рассмотрят законопроект о введении специальных штрафов за курение в школах, следует из документов ГД.

Сейчас КоАП не содержит специального состава в части курения в образовательных учреждениях: оно квалифицируется по общей статье 6.24 и наказывается штрафами от 500 до 1,5 тысячи рублей. Законопроект предусматривает введение специальных штрафов в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

Законопроект о запрете курения в школах в первом чтении был принят летом 2025 года. В пояснительной записке отмечается, что мера направлена на снижение распространенности курения среди детей и подростков.

В записке говорится, что до 60% старшеклассников курят время от времени, а около 35% несовершеннолетних становятся постоянными курильщиками. Примерно 56% курящих впервые попробовали табак в школе.

