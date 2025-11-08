Как табак завоевал мир

Первооткрыватель Америки, мореплаватель Христофор Колумб осенью 1492 года получил в дар от туземцев листья неизвестного растения и познакомился со способами его употребления. Это был табак, которому понадобилось столетие, чтобы покорить Старый Свет и далее распространиться по всему миру.

Экспедиция Колумба в октябре 1492 года достигла берегов части света, которую позже назовут Америкой. Местные жители подарили морякам сушеные листья со своеобразным ароматом. По одной из версий, Колумб их выкинул, по другой — только хотел, но члены команды убедили его, что растение можно использовать.

«Мы обнаружили мужчину в каноэ, с собой у него было несколько сухих листьев» — считается, что эта запись в судовом журнале от 15 ноября 1492 года впервые упоминает о табаке.

Первые курильщики

Моряки Родриго де Херес и Луис де Торрес стали первыми европейцами, которые попробовали курить табачные листья. По некоторым описаниям, это произошло 4-6 ноября 1492 года.

Из всей команды только де Хересу курение пришлось по душе. Эту привычку он привез домой в Испанию. Но на родине, увидев, как изо рта путешественника идет дым, поначалу решили, что им овладел дьявол...

В 1501 году де Хереса арестовали, и инквизиция приговорила его к тюремному заключению. Он провел в заключении семь лет, его выпустили, когда курение табака было легализовано на всей Испании.

Лекарственное средство

Монах Рэймон Пейн, участник второй экспедиции Колумба, в 1493 году привез семена табака в Испанию. Он же подробно описал обычай индейцев нюхать табак и процесс курения: дым вдыхают через трубку, поджигая один ее конец.

Растение с пахучими листьями и одурманивающим дымом стало популярно в Европе во многом потому, что врачи посчитали табак «лекарством от многих болезней».

Испанский врач Николас Монардес в своем справочнике лекарственных растений упоминал табак «как средство от 36 хворей».

Курение табака, по данным ВОЗ, убивает до половины людей, которые его употребляют. Табачный дым, вызывающий слабую эйфорию, содержит от 4 до более 7 тысяч химических веществ, включая 69 доказанных канцерогенных и 250 цитотоксических компонентов.

Французский посол в Португалии Жан Нико убедил королеву Екатерину Медичи, что листья и семена табака помогают от головной боли и способствуют бодрости. Благодарная правительница, которой курение почему-то помогло справиться с мигренями, назвала новое «лекарство» Nicotiana, или никотин.

Жан Нико позже написал большой труд, где приписывал табаку способность лечить десятки заболеваний: мигрень, невроз, разные виды дизентерии, язвы, всякие недомогания, насморк.

В течение XVI века о табаке узнали по всей Европе и дальше — в Азии и Африке. Курение распространилось благодаря торговцам и путешественникам.