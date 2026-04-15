Пятикратный номинант на премию «Грэмми», рэпер Flo Rida выступит в Новосибирске 7 мая, сообщило концертное агентство Say Agency. Его хиты — «Low» из фильма «Шаг вперед 2», «Right Round», «Whistle».

Flo Rida — один из тех исполнителей, чьи треки хотя бы раз слышал абсолютно каждый: у него 12 хитов, возглавлявших чарты, 80 миллионов проданных записей по всему миру и более 2 миллиардов просмотров на YouTube.

Главным треком в карьере рэпера стал сингл «Low» (совместно с T-Pain) — саундтрек к фильму «Шаг вперед 2». Танцевальный трек не просто поднялся на вершину Billboard Hot 100 — он удерживал лидерство в горячей сотне целых 10 недель подряд. Песня стала рекордсменом цифровых продаж за всю историю — с результатом в более чем 4 миллиона.

Кавер диско-трека «Right Round» рэпер записал совместно с певицей Ke$ha и Бруно Марсом. И снова успех в чартах всего мира, золотой и платиновый статус в разных странах по результатам продаж и номинации на престижные премии. Многие другие треки Flo Rida имеет статус золотого или платинового.

Flo Rida выступит на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 7 мая. В рамках российского турне будут концерты в Москве (2 и 3 мая на «ЦСКА Арене») и Краснодаре (5 мая в «Баскет-Холле»).