Вэнс заявил о готовности США завершить операцию против Ирана

Американские власти считают, что цели военной операции против Ирана достигнуты и теперь можно переходить к завершению конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей. <...> Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры», — сказал Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, сейчас в плане переговоров «мяч находится» на стороне Тегерана. Характер переговоров может в корне поменяться, если Иран не откроет Ормузский пролив, отметил вице-президент.

Он уточнил, что камнем преткновения в урегулировании конфликта остается вопрос обогащенного урана. США настаивают на полном изъятии этих материалов у Ирана.

В субботу, 11 апреля в Пакистане прошли ирано-американские переговоры. По их итогам Тегеран сообщил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам.



Следующий раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном может состояться в ближайшее время. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США возобновят удары по Ирану в случае провала переговоров.