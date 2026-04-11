США возобновят удары по Ирану в случае провала переговоров

Соединенные Штаты возобновят удары по Ирану в случае провала переговоров, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию New York Post.

«У нас идет перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного, даже лучше того, что мы использовали раньше, когда мы их разнесли. И если мы не заключим сделку, мы применим их и очень эффективно», — сказал он.

Мирный диалог США и Ирана должны стартовать 11 апреля в Исламабаде. Трамп направил для переговоров команду во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Вашингтон намерен добиваться от Тегерана передачи ядерных материалов и полного прекращения обогащения урана, а также обеспечения свободного судоходства через Ормузский пролив.