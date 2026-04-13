Госдума намерена расширить основания для выдворения мигрантов

Совет Государственной думы в понедельник, 13 апреля рассмотрит законопроект, предусматривающий увеличение перечня оснований для выдворения иностранных граждан из России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее привел данные МВД, согласно которым в 2025 году из России уже было выдворено 72 тысячи иностранных граждан.

По его словам, новые меры должны повысить общественную безопасность. «Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы Российской Федерации», — подчеркнул он.

На данный момент в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) представлены 22 статьи, по которым мигранта могут выдворить из страны. Среди них — наркоторговля, пропаганда педофилии и нетрадиционных ценностей, смена пола, а также нарушение иммиграционных правил.

нарушение общественного порядка;

неповиновение законным требованиям сотрудников полиции или войск национальной гвардии в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности;

создание помех работе транспорта, связи, объектов жизнеобеспечения или движению пешеходов и транспортных средств;

распространение в интернете контента, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность;

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, а также призывы к введению или продлению санкций против России, граждан или компаний.

Депутаты намерены увеличить список до 43 статей. Среди дополнений:

«За ряд правонарушений помимо выдворения также могут назначить штрафы, повышение которых предусмотрено законодательной инициативой», — отметил Володин.