Расширена программа обязательного медицинского страхования

Онковакцины, инновационный метод CAR-T-иммунотерапии рака, а также меры поддержки беременных женщин в отдаленных районах включили в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в России, сообщила пресс-служба правительства.

«Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин. Прежде всего — персонализированных, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента», — пояснил премьер Михаил Мишустин.

CAR-T-клеточная терапия — процесс программирования собственных Т-клеток пациента для распознавания и уничтожения раковых клеток. Она применяется в основном при заболеваниях крови — например, при лимфомах и лейкозах.

Процесс занимает несколько недель и включает сбор клеток, генетическую модификацию в лаборатории и повторное введение. После введения препарат «обучает» иммунитет пациента бороться с опухолью.

Также в России начали использоваться отечественные вакцины от меланомы — 1 апреля персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину для лечения этого заболевания получил первый в стране пациент.