Телеканал для домашних животных запустили в Китае

Китайская корпорация Tencent запустила круглосуточный телеканал Pet TV специально для домашних собак и кошек, сообщается в официальном блоге вещателя.

Видео в эфире Pet TV разделены на категории. Например, там есть успокаивающий контент для тревожных животных с медленными визуальными сценами и легкой музыкой. Также присутствует стимулирующий раздел, который не даст хвостатым зрителям заскучать.

В частности, движущиеся изображения птиц и рыб позволят домашним кошкам «поохотиться», а видеоряд с небом и зеленым лугом успокоит питомцев. Кроме этого, в библиотеке есть ролики, специально адаптированные под разные породы.

Владельцев животных уверяют, что просмотр телеканала снижает уровень кортизола у питомцев, уменьшает проблемное поведение, помогает им чувствовать себя спокойнее, когда они остаются в жилище одни.

Pet TV — платный сервис, месячная подписка стоит 25 юаней, это около 300 рублей. Есть и бесплатный доступ, однако выбор контента в этом случае существенно ограничен.