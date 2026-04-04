Телеканал для домашних животных запустили в Китае

Источник:
Sibnet.ru
Телеканал для домашних животных
Фото: PantheraLeo1359531 / CC BY 4.0

Китайская корпорация Tencent запустила круглосуточный телеканал Pet TV специально для домашних собак и кошек, сообщается в официальном блоге вещателя.

Видео в эфире Pet TV разделены на категории. Например, там есть успокаивающий контент для тревожных животных с медленными визуальными сценами и легкой музыкой. Также присутствует стимулирующий раздел, который не даст хвостатым зрителям заскучать.

В частности, движущиеся изображения птиц и рыб позволят домашним кошкам «поохотиться», а видеоряд с небом и зеленым лугом успокоит питомцев. Кроме этого, в библиотеке есть ролики, специально адаптированные под разные породы.

Владельцев животных уверяют, что просмотр телеканала снижает уровень кортизола у питомцев, уменьшает проблемное поведение, помогает им чувствовать себя спокойнее, когда они остаются в жилище одни.

Pet TV — платный сервис, месячная подписка стоит 25 юаней, это около 300 рублей. Есть и бесплатный доступ, однако выбор контента в этом случае существенно ограничен.

Жизнь #Звери #Интересно #Мир ТВ
