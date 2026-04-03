Увеличился ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем

Ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в крупных городах по итогам февраля 2026 года увеличился на 2,5 процентного пункта по сравнению с январем и составил 30,4%, следует из обнародованных данных «Яндекса».

Расширение разрыва произошло за счет снижения цен на вторичном рынке — в феврале медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 1,6% — до 157 тысяч рублей, тогда как на первичном рынке показатель прибавил 0,3% и составил 205 тысяч рублей.

Ценовой разрыв увеличился в 13 из 16 городов с миллионным населением, при этом в 11 из них — за счет более выраженного снижения цен на вторичном рынке. Сильнее всего стоимость квадратного метра на вторичке упала в Воронеже — на 4,3%.

Аномальной выглядит ситуация в Ростове-на-Дону — там ценовой разрыв увеличился на 8,3 процентного пункта (с 30,9% до 39,2%) за счет заметного роста цен в новостройках (+5,9%) при незначительном снижении стоимости квадратного метра на вторичном рынке (−0,4%).

Еще в трех городах ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками сократился. В Москве — на 2,5 процентного пункта (с 23,9% до 21,4%), в Санкт-Петербурге — на 1,2 процентного пункта (с 34,1% до 32,9%), а также в Челябинске — на 1,1 процентного пункта (с 57,5% до 56,4%).